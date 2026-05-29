Суд виніс вирок затриманій на хабарі голові експертної команди Університетської лікарні у Львові
Валентині Федевич призначили 85 тис. грн штрафу
Личаківський районний суд Львова виніс вирок головуючій експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) Університетської лікарні ЛНУ імені Данила Галицького Валентині Федевич, яку в листопаді 2025 року затримали на хабарі 2 тис. доларів за продовження III групи інвалідності. Винуватицю покарали штрафом у 85 тис. грн.
За матеріалами справи, профпатологиня, головуюча членкиня ЕКОПФО Університетської лікарні ЛНУ імені Данила Галицького Валентина Федевич вимагала та 20 листопада 2025 року одержала від клієнта 2 тис. доларів хабаря за прийняття рішення про продовження III групи інвалідності. Передача грошей відбулася на сходовій клітці профпатологічного відділення лікарні на вул. Чернігівській.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та розкаялася.
Суддя Назарій Нор визнав Валентину Федевич винною в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив покарання – штраф у розмірі 85 тис. грн з позбавленням права протягом двох років обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на виконання функцій держави. Вирок ще може бути оскаржений.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google