Валентину Федевич затримали на хабарі 2 тис. доларів за продовження групи інвалідності

Личаківський районний суд Львова виніс вирок головуючій експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) Університетської лікарні ЛНУ імені Данила Галицького Валентині Федевич, яку в листопаді 2025 року затримали на хабарі 2 тис. доларів за продовження III групи інвалідності. Винуватицю покарали штрафом у 85 тис. грн.

За матеріалами справи, профпатологиня, головуюча членкиня ЕКОПФО Університетської лікарні ЛНУ імені Данила Галицького Валентина Федевич вимагала та 20 листопада 2025 року одержала від клієнта 2 тис. доларів хабаря за прийняття рішення про продовження III групи інвалідності. Передача грошей відбулася на сходовій клітці профпатологічного відділення лікарні на вул. Чернігівській.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та розкаялася.

Суддя Назарій Нор визнав Валентину Федевич винною в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив покарання – штраф у розмірі 85 тис. грн з позбавленням права протягом двох років обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на виконання функцій держави. Вирок ще може бути оскаржений.

