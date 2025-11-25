Голову експертної команди спіймали на хабарі на робочому місці

СБУ спільно з поліцейськими затримали на хабарі профпатологиню, голову експертної команди з визначення групи інвалідності (колишні МСЕК) державного некомерційного підприємства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького».

Як повідомили у вівторок, 25 листопада, в СБУ Львівщини, 60-річна лікарка-профпатолог, яка забезпечувала оцінювання функціонування пацієнтів для визначення групи інвалідності, вимагала 2 000 доларів від військовозобов’язаного, який раніше працював на державному підприємстві вугільної промисловості.

За ці гроші вона обіцяла посприяти продовженню ІІІ групи інвалідності та оформленню максимальних соціальних виплат у зв’язку з втратою працездатності.

«Оперативники СБУ задокументували, що лікарка фактично налагодила корупційний механізм, у межах якого торгувала впливом на висновки профільної комісії», – розповіли в СБУ.

Лікарку затримали на гарячому в робочому кабінеті

Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність фігурантки до незаконного оформлення медичних документів для ухилення від мобілізації.

Зловмисницю затримали на гарячому на робочому місці одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Під час слідчих дій вилучили медичні документи з доказами протиправної діяльності.

Посадовиці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). За даними ZAXID.NET, затриманою виявилася головуюча експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) державного некомерційного підприємства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького».

Нагадаємо, після ліквідації МСЕК на початку 2025 року замість них розпочали роботу експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або ж ЕКОПФО.