На судове засідання у цій справі Андрій Ткачук не прийшов

Костопільський райсуд закрив справу про п'яне водіння заступника мера Костополя Андрія Ткачука. Чоловіка зупинили влітку цього року, поліцейські помітили у нього ознаки сп'яніння. Однак Андрій Ткачук відмовився пройти тест на драгері. Суд постановив, що цієї відмови було замало: поліція мала б надати докази, що чоловік відмовився ще й від огляду в медзакладі, але у матеріалах справи цього не було. Відтак справу вирішили закрити.

Зазначимо, що поліцейські зупинили водія Toyota опівночі 19 липня цього року через порушення комендантської години. В чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння: від нього був відчутний запах алкоголю, руки тремтіли, а обличчя було червоне. Втім, проходити огляд на стан сп'яніння 36-річний водій відмовився у присутності двох свідків. На нього склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), а автомобіль, за повідомленнями місцевих ЗМІ, вилучили на спецмайданчик.

Як йдеться у постанові Костопільського райсуду, про яку повідомляє «Rivne.Media», на судове засідання Андрій Ткачук не прийшов. Натомість його адвокат просив закрити справу, пояснивши, що поліцейські начебто самі тривалий час не давали його клієнту пройти тест на драгері, а після цього зволікання чоловік вже сам перехотів його здавати, бо «в нього виникла недовіра». Водночас проходити огляд у медзакладі йому, з його слів, не пропонували. Після складання протоколу він сам поїхав у психіатричну лікарню, де пройшов огляд, згідно з результатами якого ознак сп'яніння лікарі не виявили.

Суд взяв до уваги цей аргумент. «Наявне в матеріалах справи направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння [обвинуваченому] не надавалося, а було виготовлене пізніше і долучене до матеріалів справи, щоб створити видимість дотримання передбаченого законодавством порядку проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння», – постановив суддя Петро Олійник.

Відтак суддя вирішив закрити справу «за відсутністю в діях чоловіка складу зазначеного адмінправопорушення».