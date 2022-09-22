У міському ШЕУ Віктор Климук працював 30 років, з яких 20 років був керівником

Рівненський суд закрив провадження щодо екс-керівника рівненського міського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг Віктора Климука, якого підозрювали у розтраті майна на 476 тис. грн. Відомо, що чоловік відшкодував заподіяні міському бюджету збитки, звільнився з посади та активно сприяв слідству. Відтак суд погодився закрити кримінальне провадження, прокурор проти цього не заперечував.

Підозру Віктору Климуку повідомили 30 серпня 2021 року. Зокрема, його звинувачували в розтраті майна в особливо великих розмірах та в службовому підробленні. За версією слідства, в 2020 році чоловік підписав із підрядником фіктивні договори про виконання будівельних робіт та акти їх приймання.

«Своїми злочинними діями посадовець здійснив розтрату чужого майна у великих розмірах — 301,18 тонн асфальтобетонної суміші та 580 одиниць тротуарних бордюрів в інтересах третіх осіб, внаслідок чого завдав майнову шкоду підприємству на суму 476 тис. грн», – повідомляла поліція.

Відомо, що одразу після реєстрації кримінального провадження чоловік звільнявся з рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг, де до цього пропрацював 30 років. Станом на вересень 2022 року він працює в будівельній компанії «Будальянс груп».

14 вересня в Рівненському міському суді відбулось засідання щодо цієї справи, повідомляє «Четверта влада». Обвинувачений та його захисник просили закрити кримінальне провадження через каяття чоловіка та відшкодування збитків. «Крім того, вину визнає повністю, щиро кається, активно сприяв досудовому розлідуванню, після вчинення злочину своїм способом життя, правильною та об'єктивною оцінкою своєї поведінки довів суду, що в подальшому немає наміру вчиняти карні діяння», – йдеться в ухвалі.

Прокурор проти закриття кримінальної справи не заперечував. Тож суддя Євген Сидорук постановив закрити справу у зв'язку з «дійовим каяттям». Також Віктор Климук повинен буде оплатити понад 4 тис. грн за експертизи, проведені під час слідства.