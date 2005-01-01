Суд звільнив від покарання хлопця, що побив заступника мера Стрия на засіданні міськради

Заступник міського голови Стрия Роман Волинець

Стрийський міськрайонний суд Львівської області звільнив від відбування покарання хлопця, що у лютому 2017 року під час засідання сесії Стрийської міської ради побив заступника мера Романа Волинця. Замість двох років обмеження волі суд призначив йому рік умовно.

Як йдеться у вироку суду, 16 лютого під час засідання сесії обвинувачений спільно з групою невстановлених осіб вимагали винесення на розгляд питання про відставку Романа Волинця. Обвинувачений вдарив заступника мера у голову та виштовхав у коридор, де спільно з іншими «активістами» продовжували його бити.

Медики діагностували у Романа Волинця струс головного мозку, численні садна та синці. У судовому засіданні потерпілий розповів, що на засідання сесії прийшло приблизно 100 людей, які вимагали від нього написати заяву про відставку, зірвали роботу сесії та побили його. На час судового розгляду Роман Волинець немає до обвинуваченого жодних претензій.

У вироку суду вказано, що обвинувачений є студентом першого курсу «Львівської політехніки». Він визнав свою провину та просив суд його суворо не карати. Особи інших нападників слідство не встановило.

Суд визнав обвинуваченого винним у хуліганстві та призначив йому два роки обмеження волі. Однак звільнив від відбування покарання з іспитом терміном один рік.