На тлі безпрецедентних навантажень на енергосистему України та підготовки громад до складної зими питання безпечних умов для навчання дітей стає особливо актуальним. На Закарпатті компанія Управляюча компанія «Вітряні парки України» в межах підтримки соціальної інфраструктури Жденіївської громади встановила станцію безперебійного живлення для однієї з найбільш віддалених гірських шкіл.

Кічернянська гімназія, де навчається понад 70 дітей, під’єднана до акумуляторної станції на 10 кВт номінальною ємністю 30 кВт·год. Цього ресурсу достатньо, аби забезпечити роботу школи у повноцінному режимі протягом 6–8 годин навіть за повної відсутності електропостачання. Завдяки цьому у класах буде світло, працюватиме котельня та інше критично важливе обладнання.

Марія Ряшко

«Коли немає світла, діти продовжують ходити до школи, але часто стає холодніше, адже котельня працює від електрики. Тепер ми зможемо підтримувати нормальні умови навчання навіть під час відключень», – пояснює директорка гімназії Марія Ряшко.

У гірських районах вимкнення світла взимку — часте явище не лише під час загальнонаціональних блекаутів, усе через складні погодні умови та вразливість локальних електромереж. Тому встановлення сучасної акумуляторної станції забезпечує школі не лише тепло, а й стабільність у непередбачуваних умовах.

Представники компанії «Вітряні парки України» наголошують: в умовах нестабільності енергосистеми пріоритетом має бути створення комфортного та безпечного середовища для дітей:

«Ця станція максимальною потужністю 10 кВт забезпечує школі понад пів дня у звичному режиті».

Підтримка освітніх закладів – лише один зі напрямків соціальної відповідальності компанії. Підтримуючи місцеву інфраструктуру, бізнес демонструє: розвиток вітроенергетики — перш за все, це турбота про людей та майбутнє регіонів.

Голова Жденіївської селищної ради Василь Култан відзначив важливість такої співпраці: «Ми вдячні компанії «Вітряні парки України» за підтримку освітньої інфраструктури Жденієвської громади та за створення безпечних умов для навчання дітей у складні для енергосистеми періоди».

У громадах із важкодоступною інфраструктурою та складними погодними умовами такі проєкти не лише вирішують нагальні проблеми, а й закладають основу для довготривалого партнерства.

«Ми живемо в глибинці, де часто зникає світло й навіть сполучення з містом. Якщо громада та Вітряні парки працюватимуть разом, усе буде добре», – додає директорка гімназії.

В умовах війни та енергетичних викликів соціально відповідальний бізнес стає важливою опорою для громад. УК «Вітряні парки України» прагнуть бути саме таким партнером — підтримувати місцеву інфраструктуру, створювати умови для безпеки, розвитку та стабільного життя

Показовий приклад – Нижньоворітська громада, де завдяки співпраці з компанією, вдалося відновити освітній заклад, що десятиліттями перебував у критичному стані. Біласовицька гімназія чекала на опалення понад 20 років. Завдяки відповідальному бізнесу у школі проклали нові труби та підготували систему до запуску, щоб діти могли навчатися в теплих, безпечних класах.