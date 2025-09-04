Участь у відкритті маршруту взяли ветерани російсько-української війни, представники влади, громад і туристи

31 серпня на перевалі Околе, біля витоків Чорної Тиси, відбулося відкриття першої ділянки нового велосипедного туристичного маршруту «Вело ЗТШ». Він пролягає мальовничими гірськими хребтами Закарпаття і покликаний стати сучасною альтернативою відомому пішохідному Закарпатському туристичному шляху.

Пілотний відрізок маршруту має протяжність 55 км, а у перспективі він сягне понад 400 км і об’єднає пункти від Малогого Березного до Ділового, із виходом на прикордонні переходи. Унікальність проєкту полягає у поєднанні природного відпочинку, розвитку громад і створенні умов для реабілітації ветеранів та людей з інвалідністю.

Як повідомили під час брифінгу начальниця управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра, головний лісничий філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» Павло Ванджурак і голова ГО «Велооб’єднання», амбасадор Закарпаття Андрій Козир, маршрут облаштований відновленими лісовими дорогами, мостами, альтанками, місцями відпочинку, інформаційними стендами та новим маркуванням. Тут зможуть тренуватися як досвідчені спортсмени, так і новачки, оскільки є і складні гірські відрізки, і більш доступні ділянки.

Участь у відкритті маршруту взяли ветерани російсько-української війни, представники влади, громад і туристи. Захід супроводжувався велозаїздом та благодійним забігом на дистанції від 2 до 10 км у підтримку Збройних сил України.

Особливої уваги заслуговує соціальний аспект ініціативи. Відновлення і спорт – важлива складова адаптації захисників після фронту. Саме тому під час урочистостей ветерани отримали сучасні гірські велосипеди. Їх передали генеральний директор ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» та УК «Вітряні парки України» Владислав Єременко разом із Благодійним фондом Максима Єфімова.

«Це невеликий жест вдячності і підтримки, який нагадує: відновлення починається з маленьких кроків, а разом вони ведуть до великих результатів і перемог», – наголосив Владислав Єременко.

Відкриття «Вело ЗТШ» стало суспільно важливою подією: воно об’єднало громади, бізнес і ветеранів навколо ідеї здорового способу життя, ментальної та фізичної реабілітації, а також розвитку туристичного потенціалу Закарпаття. Крім того, планується, що у перспективі веломаршрут буде продовжено на сусідні країни ЄС - Румунію, Словаччину, Угорщину та Польщу - і стане одним із елементів євроінтеграційної України.