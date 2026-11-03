Отець це прокоментував рекламуючи інструменти

Відомий блогер-священник з Тернопільщини Олексій Філюк в соціальних мережах висміяв львівську блогерку Люсину Поврозник, яка прибирає занедбані могили на цвинтарях. Кілька тижнів тому волонтерка під час прибирання могил випадково відрізала собі частину пальця. Олексій Філюк у відео в тіктоці сказав, що «мерці хотіли пальця» жінки, тому вона отримала таку травму.

Люсина Поврозник травмувалася під час роботи з акумуляторним секатором. Жінка обрізала зарослі плюща зі старих могил, коли випадково відрізала частину великого пальця. Про це вона повідомила 17 вересня на своїй сторінці в інстаграмі. Пізніше вона повідомила, що палець виявився повністю відрубаним.

«Лікарі його пришили. У кістці зараз стоїть пластина, яку приблизно через місяць потрібно буде витягнути. Тепер найголовніше, щоб палець прижився», – розповіла волонтерка. У соціальній мережі надалі вона ділилася, що реабілітація приходить важко, але свій проєкт щодо прибирання занедбаних могил вона не зупинила.

У вівторок, 3 листопада, блогерка оприлюднила в інстаграмі та тредс допис, де заявила, що її травму висміяв відомий блогер-священник Олексій Філюк, який рекламував інструменти. В одному зі своїх відео він сказав, що знайомі йому радять не пхати пальці в акумуляторний інструмент, бо «вже одній блогерці так відрізало пальця». Після того він додав: «Мерці хотіли пальця».

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Люсина Поврозник зазначила, що це був нещасний випадок, а не містика або покарання. «Цвинтар від мене нічого не забирав і померлі від мене нічого не вимагали. Скажіть, хіба церква навчає вірити в містику? Хіба християнство вчить, що могили чи мерці можуть забрати частину тіла? Хіба не завдання священника відділяти віру від забобонів?», – додала жінка.

Блогерка Люсина Поврозник травму отримала під час прибирання могили 17 вересня

Люсина Поврозник зазначила, що чекає від отця Олексія Філюка, щоб він публічно пояснив свої репліки щодо її травми. ZAXID.NET звернувся до львівської блогерки та тернопільського священника за коментарями. На момент публікації новини редакція відповідей не отримала.

Додамо, що Люсина Поврозник – відома блогерка зі Львова. Жінка започаткувала ініціативу «Люсині колоски». Вона безкоштовно прибирає занедбані могили на різних кладовищах і розповідає історії про це в соціальних мережах. Після завершення прибирання на кожну могилу блогерка кладе букет колосків.

Священник Олексій Філюк з Тернопільщини має в фейсбуці 1,4 млн читачів, 302 тис. в інстаграмі та ще 228 тис. у ютубі. Він неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема напередодні Різдва 2025 року Олексій Філюк зробив маніпулятивну заяву про те, що війна Росії проти України є покаранням українцям за 12 млн абортів. Про це він тоді сказав в інтерв’ю блогерці Марічці Довбенко. Також він виступив проти купівлі дітям популярної іграшки Labubu, бо через дивні очі, гострі зуби забавка може налякати малечу.

41-річний Олексій Філюк – популярний на заході України священник ПЦУ, який служить у селі Шушківці Лановецької міської громади.