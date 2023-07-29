Дрони суттєво обмежили пересування російських військових кораблів

Телеканал CNN зняв сюжет, присвячений українським надводним дронам-камікадзе MAGURA V5, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі. Відповідне відео було продемонстроване у випуску новин за 29 липня.

Як йдеться у сюжеті, минулого жовтня українські морські дрони здійснили приголомшливий напад на російських флот в порту Севастополя в окупованому Криму. Ціллю був флагман – «Адмірал Макаров».

Дрони здатні нести до 300 кг вибухівки на дистанцію до 800 км, ними дуже легко керувати. Крім того, за словами співрозмовників журналістів серед українських військових, морські дрони використовуються не тільки для нанесення ударів, але також для доставки вантажів і розвідки.

відео CNN

Дрон є повністю українською розробкою, а його виробництво теж знаходиться в Україні. Розробник дрона, з яким поспілкувалися журналісти, зазначив, що озброєння російських кораблів спроектовано для боротьби з іншими кораблями і його важко використовувати для ураження невеликих і дуже швидких морських дронів.

«Якщо російські кораблі їх помічають, то відкривають відчайдушний вогонь. Іноді росіянам щастить, і вони виводять дрони з ладу. Але в інших випадках дрони прориваються через і досягають своєї мети», – йдеться в сюжеті.

Інженер, який був одним із розробників дрона, повідомив журналістам, що цей український апарат є найшвидшим серед суден, що рухаються в Чорному морі, назвавши його зброєю 21-го століття.

Зазначимо, що вибух на Керченському мосту 17 липня був здійснений за допомогою морського дрона-камікадзе, який зміг підібратися до однієї з опор моста.