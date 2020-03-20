Темношкірий легіонер ФК «Карпати» виявився українцем :)

22-річний Матар Діеє в січні 2019 року підписав контракт з «Олімпіком», але зараз на правах оренди грає в «Карпатах»

Нападник львівських «Карпат» сенегалець Матар Діеє виявив, що він на 61% є українцем. Для визначення національності Матар Діеє скористався популярним мобільним додатком Gradient, який аналізує фотографію користувача і за допомогою алгоритмів визначає його походження.

Опублікований Матаром Діеє результат цього несерйозного тесту показав, що футболіст на 61% є українцем, на 35% африканцем, на 3% норвежцем і на 1% шведом.

Результати тесту футболіст опублікував в Instagram, підписавши їх популярним жартом «Спасибі тобі Боже, що я не москаль».

ПсевдоДНК-тести від додатку Gradient стають доволі популярними у соцмережах. Сам додаток, створений українцем Владиславом Уразовим та росіянином Богданом Матвєєвим, став популярним ще восени 2019 року, після того, як ввів функцію пошуку схожих на користувача відомих осіб.

Додамо, що 22-річний Матар Діеє зараз на правах оренди грає за ФК «Карпати». Однак контракт футболіста підписаний із донецьким «Олімпіком», у складі якого Матар Діеє відіграв останні п'ять турів сезону 2018-2019 рр. і навіть став найпопулярнішим бомбардиром цього клубу, забивши п'ять м'ячів.