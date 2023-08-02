21-річному тернополянину загрожує до 8 років ув'язнення

Тернополянин оформив 28 кредитів на своїх однокурсників та знайомих по університету. Чоловік розповідав товаришам, що займається криптовалютою, і для того, щоб вивести гроші, йому необхідна їхня допомога. Студент просив в однокурсників дані банківських карток та копії документів, за це давав їм від 200 до 500 гривень подяки. З офіційними даними чоловік потім оформляв онлайн кредити. Сума збитків склала 330 тис. гривень.

До правоохоронців Тернополя звернулося 28 ошуканих людей. Усі вони розповіли, що на них невідомі записали чималі суми кредитів, а тепер до них дзвонять з фінансових установ і вимагають повернути борги. Потерпілі стверджували, що грошей в банках вони не брали.

Поліцейські розпочали розслідування усіх справ і з'ясували, що до усіх 28 випадків шахрайств причетний один і той самий чоловік. «На момент вчинення злочинів підозрюваний був студентом одного з вишів Тернополя. Чоловік жертв шукав серед однокурсників, їхніх знайомих, обдурював і своїх друзів. Усім потерпілим розповідав історію про те, що займається криптовалютою і, аби вивести кошти з криптогаманців, просив у них дані банківських карток та копії особистих документів», – повідомили у відділі комунікацій поліції Тернопільщини.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що насправді дані чужих банківських карток, паролі та копії документів зловмисник використовував, аби оформляти так звані онлайн кредити. Потерпілим залишав перекидав на рахунки 200-500 гривень подяки, а решту грошей – в середньому 10-15 тисяч, перекидав на власну картку.

Що мають непогашений кредит потерпілі дізнавалися лише тоді, коли починали надходити повідомлення про необхідність повертати суми кредиту та відсотки. Загалом до поліцейських із заявами звернулися 28 тернополян. Загальна сума збитків становила понад 330 000 гривень.

21-річному тернополянину слідчі оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.