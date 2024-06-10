Позашляховик причавив машину до стіни житлового будинку

Тернополянка померла в лікарні після важкого ДТП в центрі міста. Водій автомобіля Dacia Sandero не пропустив Toyota Land Cruiser. Як наслідок, позашляховик врізався в машину і причавив її до стіни житлового будинку. В ДТП постраждали водій та пасажирка, їх госпіталізували в лікарню.

Аварія з смертельним наслідком трапилася увечері, близько 17:00, 7 червня на проспекті Степана Бандери, неподалік від центру.

Водійка авто знаходиться у важкому стані

«За попередніми даними, водій автомобіля Dacia Sandero, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Toyota Land Cruiser. У результаті зіткнення травми отримала 73-річна пасажирка Dacia Sandero», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 10 червня.

Травми також отримав і водій червоного легковика. Їх медики швидкої допомоги доправили до лікарні. Однак пасажирка померла від отриманих травм. Водій та пасажири з автомобіля Toyota Land Cruiser не постраждали.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Наразі встановлюють всі факти аварії. Також правоохоронці взяли у всіх водіїв зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.