ДТП легковика і молоковоза заблокувала рух трасою Київ – Чоп на Львівщині
У понеділок, 10 червня, на трасі Київ – Чоп на Сколівщині легковик врізався у молоковоз. Через ДТП рух трасою ускладнений.
«На 683 км автодороги Київ – Чоп в населеному пункті Тухолька сталася ДТП з потерпілими. Рух ускладнений, патрульні забезпечують реверсне регулювання», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.
Унаслідок ДТП легковик отримав значні пошкодження, двоє постраждалих
У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що зіткнулися легковик Peugeot 307 та вантажівка Iveco EuroCargo. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Водіїв просять врахувати інформацію про перекриття частини траси під час поїздки.
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