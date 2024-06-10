У понеділок, 10 червня, на трасі Київ – Чоп на Сколівщині легковик врізався у молоковоз. Через ДТП рух трасою ускладнений.

«На 683 км автодороги Київ – Чоп в населеному пункті Тухолька сталася ДТП з потерпілими. Рух ускладнений, патрульні забезпечують реверсне регулювання», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Унаслідок ДТП легковик отримав значні пошкодження, двоє постраждалих

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що зіткнулися легковик Peugeot 307 та вантажівка Iveco EuroCargo. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Водіїв просять врахувати інформацію про перекриття частини траси під час поїздки.