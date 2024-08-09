Тернополянку, яка живцем закопала цуценят поблизу пляжу, засудили до 1 року іспитового терміну. Жінка в суді визнала свою провину і розкаялася. Прокурор запропонував їй підписати угоду про визнання своє винуватості і вона погодилася. Окрім того, жінка має заплатити за судові експертизи майже 2 тис. грн.

В травні у Тернополі біля міського пляжу місцеві жителі знайшли живцем закопаних цуценят. Тварини дуже сильно пищали з-під піску і їх викопали. Врятувати вдалося лише двоє цуценят, ще четверо померли. Поліція відкрила кримінальне провадження і вже розшукала жінку, яка скоїла злочин.

Правоохоронці з’ясували, що близько 16:00 20 травня обвинувачена Наталя Верещагіна взяла 7 цуценят з власного подвір’я, помістила їх в білий поліетиленовий пакет і занесла в ліс поблизу міського пляжу.

«Обвинувачена кинула пакет з цуценятами у викопану яму, а потім засипала землею. Це зробила з метою позбавлення тварин повітря, а від так можливості дихати, що призвело до загибелі цуценят унаслідок удушення ґрунтом. Такий вчинок свідчить про особливу жорстокість», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 липня.

8 липня прокурор Тернопільської окружної прокуратури та обвинувачена підписали угоду про визнання винуватості. Жінка визнала свою вину, розкаялася. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Лілія Делікатна при визначенні міри покарання врахував пом’якшуючі обставини, а саме те, що жителька громади визнала вину, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

Суд призначив жінці покарання у виді 5 років позбавлення волі, а пізніше замінив – на 1 рік іспитового терміну. Також Наталя Верещагіна має заплатити понад 1800 грн судових експертиз. На вирок може бути подана апеляція.