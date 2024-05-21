У Тернополі біля міського пляжу невідомі живцем закопали цуценят. Тварин з піску викопали випадкові перехожі, які почули писк собак. Наразі живими залишилися лише двоє цуценят, ще четверо померли. Поліція відкрила кримінальне провадження і розшукує зловмисників.

Інцидент стався 21 травня неподалік міського пляжу «Циганка», про що повідомили в місцевих Telegram-каналах. Місцеві жителі в лісосмузі у невеликій ямі знайшли живцем закопаних цуценят. Люди почули писк з-під землі. Відомо, що двох цуценят вдалося врятувати, ще мінімум четверо задушилися під землею.

У поліції Тернополя повідомили ZAXID.NET, що правоохоронці розпочали розслідування на підставі оприлюдненого відео про закопаних живих цуценят.

«Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють обставини та осіб, причетних до злочину», – наголосив речник поліції області Сергій Крета.

Якщо винних розшукають, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до трьох років за жорстоке поводження з тваринами.