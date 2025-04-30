Приміщення в будинку на вулиці Леніна у Криму перереєстроване за російським законодавством

Тесть заступника керівника кібердепартаменту СБУ Івана Калабашкіна переоформив свою нерухомість в окупованому Криму на себе за російським законодавством. Про це йдеться в розслідуванні hromadske, яке було опубліковане у середу, 30 квітня.

Під час розслідування журналісти знайшли в українському реєстрі нерухомості відомості, що тесть полковника СБУ Івана Калабашкіна, Володимир Противенський має майно у Криму. Зокрема, мова йде про 3 нежитлові приміщення на базах відпочинку, побудованих у 2000 роках у Коктебелі.

Ця нерухомість, вартістю близько 180 тис. доларів, сьогодні уже перереєстрована за російським законодавством. Журналісти зауважують, що щонайменше одне приміщення в будинку на вулиці Леніна, перереєстроване саме на Противенського.

Фото hromadske, витяг з російського реєстру про нерухомість Противенського у Криму

«Нам вдалося знайти відповідний документ – свідоцтво про реєстрацію права власності за 2015 рік. Тобто, тесть офіцера СБУ переоформив своє приміщення в окупованому Криму (на себе ж) уже за законодавством країни-агресора», – зазначають у матеріалі.

Противенський спілкуватися з журналістами hromadske відмовився.

Водночас журналісти з'ясували, що родина заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна має майно майже на 2 млн доларів. Йдеться, зокрема, про 3 квартири у центрі Києва, сукупною вартістю майже 710 тис. доларів та 5 автомобілів на близько 215 тис. доларів. У Службі безпеки журналістам не відповіли конкретно, чи декларує Калабашкін усе це майно, але зазначили, що до його придбання посадовець не мав ніякого стосунку.

Скріншот з відео, на фото заступник керівника кібердепартаменту СБУ Іван Калабашкін

«Нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері співробітника СБУ, була придбана ними коштом власних накопичень і заощаджень. Посадовець спецслужби не має ніякого стосунку до купівлі вказаних об'єктів нерухомості, і вони ніколи не були в його користуванні», – розповіли в СБУ.

Натомість hromadske звернуло увагу на те, що елітну нерухомість родичі посадовця почали набувати саме після того, як Калабашкін отримав керівну посаду в Службі безпеки.

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля приховала від широкого загалу купівлю автомобіля преміумкласу. Білий Range Rover Sport міг використовуватись в особистих цілях другої леді країни, однак його немає в декларації прем’єра.