Томос про автокефалію Православної церкви повернули до України

Синод Вселенського патріархату з указом про автокефалію ПЦУ

Томос про автокефалію Православної церкви після підписання його членами Синоду Вселенського патріархату повернули до України. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту до Рівного, інформує прес-служба голови держави.

Петро Порошенко у своєму зверненні зазначив, що Рівненщина першою має змогу побачити Томос про автокефалію ПЦУ, який «ще вчора був скріплений підписами всіх членів Синоду Вселенського Патріархату, а сьогодні він вже повернувся в Україну». Також він наголосив, що «Томос є свідченням того, що Україна набула волі, незалежності».

Нагадаємо, 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій І урочисто вручив Томос про автокефалію главі Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Епіфанію зі своїм підписом. Згодом цей патріарший указ привезли до Києва, де виставили у Соборі святої Софії. Проте згодом документ зник із собору.

Раніше український богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США), архімандрит Кирило Говорун повідомив, що Томос, який підписав лише Вселенський патріарх, без підписів членів Синоду, є недійсним. Офіційна назва документа – Патріарший і Синодальний Томос, тому він має бути обов'язково скріплений також підписами членів Синоду.

«Православна Церква України остаточно постане лише коли останній член Синоду поставить під Томосом свій підпис, і зробить це саме на засіданні Синоду», – зазначив Говорун.

9 січня Томос про автокефалію підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.