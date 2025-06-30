Мосяжництво: ремесло зробити ужиткові речі красивими
Гуцульську традицію зарахували до нематеріальної культурної спадщини України0
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України гуцульську традицію мосяжництва. Де плекають цю традицію та в чому полягає таке ремесло, розповіли на сторінці МКСК.
Гуцули віддавна любили декорувати ужиткові предмети сплавами кольорових металів. Зазвичай це була латунь – сплав міді і цинку, який добре піддається холодній обробці. Сплав ще називали «мосяж», звідси і назва ремесла. Для обрабки кольорових металів використовували різноманітні способи: литво, кування, карбування, крученка, гравірування, ритування, штампування, набивання, інкрустація металом.
Пояс «Букурійка» оздоблений металевими «листочками», укладених у «колосок», виготовлений у техніці гравірування (Музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття)
Мосяжництво практикують майстри у Верховинському, Косівському, Коломийському та Надвірнянському районах Івано-Франківської області, а також у Вижницькому районі Чернівецької області та Рахівському районі на Закарпатті. Найдавніші музейні експонати датуються XVII ст.
Найчастіше майстри декорували прикраси та ужиткові речі: від руківʼя ножів і топірців до хрестів, згард, перстенів, чілець, дукачів, табакерок та інших речей. Майстри намагалися зробити так, щоб звичайні ужиткові речі теж були красивими.
У мосяжництві використовували традиційні гуцульські елементи та орнаментальні мотиви: «кривулька», «головкате», «очкате», «грабельки», «підківки», «вітрячок», «драбинки», «сокирки», «борона», «ружі» та інших.
«Орнамент на виробах строгий, його мотиви відображають закінчену творчу думку, відділяють одні мотиви від інших, підпорядковуючи їх єдиному композиційному задуму. Особливістю мосяжництва є й те, що розміщення орнаменту на виробах завжди відповідає як поверхні, яку він прикрашає, так і матеріалові й формі виробу. Способи нанесення орнаменту дають два рішення візерунку – площинний та рельєфний. Це свідчить про велику майстерність, знання різних технологій та технік, поєднання різних матеріалів», – пояснюють у міністерстві.
Цю традицію бережуть народні майстри, які працюють в окремих населених пунктах гуцульського регіону та мосяжній майстерні у Косові. Майстри-мосяжники можуть зробити ужиткову річ справжнім витвором мистецтва.