Загалом за час свого президентства Дональд Трамп помилував 44 людей

Президент США Дональд Трамп помилував колишнього працівника свого передвиборчого штабу Джорджа Пападопулоса, звинуваченого в дачі неправдивих свідчень в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про «російське втручання» у вибори в США в 2016 році, а такоже Алекса ван дер Цвана. Про це повідомили у прес-центрі Білого дому.

Як повідомляється, Пападопулос – колишній радник передвиборчого штабу Трампа. Він визнав себе винним у брехні агентам ФБР про контакти з людьми, які мають звʼязки з високопоставленими російськими чиновниками. Тодішній спецпрокурор Роберт Мюллер заявляв, що вчинок Пападопулоса нашкодив розслідуванню про втручання Росії.

Алекс ван дер Цваан – громадянин Нідерландів, зять російського бізнесмена Германа Хана. Він збрехав про свої контакти з заступником голови виборчого штабу Дональда Трампа Ріком Гейтсом. Ван дер Цваан став першим, кого покарали за підсумком розслідування Мюллера — 3 квітня 2018 року його засудили до 30 днів арешту і штрафу в 20 тис. доларів. Юрист відбував покарання у федеральній вʼязниці в Пенсильванії, після чого його депортували в Нідерланди.

У список помилувань і помʼякшень вироків увійшли троє колишніх депутатів-республіканців. Також помилувані колишні військовослужбовці США, яких засудили за вбивство мирних жителів Іраку під час роботи за контрактом в 2007 році.

Мартін Мюллер служив в австрійській армії та планував операції НАТО. Виявилося, що він продавав військові таємниці в Росію – розвідникам, яких звинувачують в отруєнні Скрипалів і спробі перевороту в Чорногорії

Загалом за час свого президентства Трамп помилував 44 людей (враховуючи цих 15) і пом’якшив вироки ще 21. Серед помилуваних є наближені до президента, зокрема його колишні радники Роджер Стоун, засуджений за неправдиві свідчення Конгресу, і Майкл Флінн, засуджений за неправдиві свідчення ФБР і лобіювання на користь Туреччини.

Доповідь Мюллера складається з двох частин. Одна присвячена опису спроб російського втручання, друга стосується можливого порушення Трампом американського законодавства в контексті співпраці з Росією. У доповіді майже 400 сторінок, офіційно вона називається «Звіт про розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року».

Розслідування Мюллера не підтвердило факт змови між штабом Трампа і російською владою попри те, що Росія «широко і систематично» втручалася в президентські вибори 2016 року через «численні звʼязки між урядом Росії і кампанією Трампа».