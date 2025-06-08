Холодна погода на Трійцю – літо буде прохолодним

Свято Трійці – одне з найшанованіших у народному календарі. Вважається, що в цей день природа розкриває свої таємниці, а кожен знак – не випадковий. Люди здавна уважно спостерігали за погодою, поведінкою птахів і станом рослин, щоб передбачити майбутнє літо, врожай чи навіть долю. Прикмети на Трійцю – це не просто фольклор, а глибоке відчуття єдності з навколишнім світом і прагнення жити в гармонії з ним. Детально про прикмети та їх значення пишуть «Главком» та «Буське радіо».

Народні прикмети та звичаї на Трійцю

Якщо вмитися росою на Трійцю, можна зберегти молодість, здоров’я й красу на довгі роки.

Трави, зібрані цього дня, вважаються особливо цілющими. Їх сушать, варять і використовують у народному лікуванні впродовж року.

Саме на Трійцю радять сушити віники для лазні – вважається, що вони матимуть особливу оздоровчу силу.

Гілку берези, зрізану цього дня, ставлять на підвіконня як захист від хвороб, негараздів і злих духів.

Незаміжнім дівчатам радили бути особливо привітними цього дня – це нібито сприяє швидкому і щасливому одруженню.

Весілля на Трійцю краще не планувати, проте знайомство з батьками або сватання в цей день вважаються добрим знаком і обіцяють щасливий шлюб.

Купатися на Трійцю не рекомендується – за повір’ями, вода в цей день «нечиста», а русалки можуть затягнути у вир.

Дощова Трійця – до щедрого врожаю, грибного літа й доброї погоди.

Сонячна й спекотна погода – літо буде посушливим.

Веселка в цей день – до щастя й гармонії в родині.

Холодна погода на Трійцю – літо буде прохолодним.

Тепло цього дня – добрий знак для врожаю огірків.

Приліт стрижів – до потепління.

Якщо ластівки повернулися рано – влітку буде багатий урожай.