На Трійцю сонячна погода – урожай добре вродить: прикмети на Зелені свята
Свято Трійці – одне з найшанованіших у народному календарі. Вважається, що в цей день природа розкриває свої таємниці, а кожен знак – не випадковий. Люди здавна уважно спостерігали за погодою, поведінкою птахів і станом рослин, щоб передбачити майбутнє літо, врожай чи навіть долю. Прикмети на Трійцю – це не просто фольклор, а глибоке відчуття єдності з навколишнім світом і прагнення жити в гармонії з ним. Детально про прикмети та їх значення пишуть «Главком» та «Буське радіо».
Народні прикмети та звичаї на Трійцю
Якщо вмитися росою на Трійцю, можна зберегти молодість, здоров’я й красу на довгі роки.
Трави, зібрані цього дня, вважаються особливо цілющими. Їх сушать, варять і використовують у народному лікуванні впродовж року.
Саме на Трійцю радять сушити віники для лазні – вважається, що вони матимуть особливу оздоровчу силу.
Гілку берези, зрізану цього дня, ставлять на підвіконня як захист від хвороб, негараздів і злих духів.
Незаміжнім дівчатам радили бути особливо привітними цього дня – це нібито сприяє швидкому і щасливому одруженню.
Весілля на Трійцю краще не планувати, проте знайомство з батьками або сватання в цей день вважаються добрим знаком і обіцяють щасливий шлюб.
Купатися на Трійцю не рекомендується – за повір’ями, вода в цей день «нечиста», а русалки можуть затягнути у вир.
Дощова Трійця – до щедрого врожаю, грибного літа й доброї погоди.
Сонячна й спекотна погода – літо буде посушливим.
Веселка в цей день – до щастя й гармонії в родині.
Холодна погода на Трійцю – літо буде прохолодним.
Тепло цього дня – добрий знак для врожаю огірків.
Приліт стрижів – до потепління.
Якщо ластівки повернулися рано – влітку буде багатий урожай.