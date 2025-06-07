Не ходіть у ліс і в поле наодинці: що не можна робити на Трійцю
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Цього року святкування Зелених свят в Україні припадає на 8 червня. У ці дні українці дотримуються низки обмежень, щоб уберегти дім та родину від негараздів і зберегти духовну чистоту.
Зелені свята або Трійця традиційно припадають на п’ятдесятий день після Великодня. Цей період сповнений особливого символізму, тому віряни намагаються уникати дій, які можуть суперечити духу свята. Що не варто робити у цей день, пише «24 Канал».
Що не можна робити на Трійцю:
варто утриматися від будь-яких видів рукоділля – шиття, в’язання, вишивання;
не рекомендується користуватися гострими інструментами – ножами, сокирами, серпами чи ножицями;
від купання у річках, озерах чи ставках у цей день краще відмовитися;
не слід вступати в конфлікти, сваритися чи висловлювати образи;
не рекомендується стригти волосся або обрізати нігті;
важка фізична праця також вважається небажаною;
не варто розголошувати чужі таємниці або ображати близьких;
робота в полі чи на городі – під забороною;
не проводять весіль та шлюбних церемоній;
не слід вирушати до лісу чи на природу наодинці;
випасання худоби у лісових місцевостях у цей день також не радять;
варто уникати лихослів’я, пліток, заздрощів і негативних думок.