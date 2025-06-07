Цей період сповнений особливого символізму

Цього року святкування Зелених свят в Україні припадає на 8 червня. У ці дні українці дотримуються низки обмежень, щоб уберегти дім та родину від негараздів і зберегти духовну чистоту.

Зелені свята або Трійця традиційно припадають на п’ятдесятий день після Великодня. Цей період сповнений особливого символізму, тому віряни намагаються уникати дій, які можуть суперечити духу свята. Що не варто робити у цей день, пише «24 Канал».

Що не можна робити на Трійцю: