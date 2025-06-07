У цей день віряни беруть участь у святковій Літургії, під час якої прославляють Триєдиного Бога

Одне з найбільш значущих християнських свят, Трійця, щороку відзначається на п’ятдесятий день після Пасхи. У 2025 році цей день припадає на 8 червня. Це свято має глибоке духовне значення і вважається важливою віхою в історії християнства. Що потрібно зробити у цей день, пише «РБК-Україна».

Що символізує свято Трійці

Згідно з новозавітними подіями, саме цього дня Святий Дух зійшов на апостолів під час їхньої молитви. Це дало їм надприродну здатність розмовляти мовами різних народів, що стало початком активного поширення християнського вчення у світі. Саме тому П’ятидесятницю вважають днем заснування Церкви.

Що прийнято робити на Трійцю

Відвідування храму. У цей день віряни беруть участь у святковій Літургії, під час якої прославляють Триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа. Також згадують померлих, молячись за спокій їхніх душ. Після основної служби зазвичай звершують вечірнє богослужіння на честь зішестя Святого Духа.

Освячення зелені. До храмів приносять гілки дерев (найчастіше берези, дуба або клена) і польові квіти. Після освячення цю зелень розкладають у будинку, біля дверей і вікон для захисту оселі від усього злого. Частину висушують і зберігають за іконами як оберіг.

Заготівля банних віників. Саме на Трійцю традиційно рвуть і сушать віники для лазні, адже вважається, що цього дня рослини мають особливу силу та здатність оздоровлювати.

Сімейні знайомства та сватання. Хоча укладати шлюб цього дня не радять, перше знайомство з батьками обранця чи обраниці вважається доброю прикметою. Це символізує початок серйозних намірів і віщує щасливе подружнє життя.