На в'їзді до Харкова зіткнулися три автомобілі

Ввечері 25 листопада, на в'їзді до Харкова сталася масштабна аварія за участю п'яти автівок. Внаслідок інциденту загинули троє людей. Про це повідомила прес-служба поліції.

У поліції повідомили, що аварія сталася на перехресті кільцевої дороги Харкова та Салтівського шосе. Вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора і врізалась в Chevrolet Nubira. Після зіткнення вантажівка перекинулася на зустрічну смугу і впала на таксі Renault Logan.

Після цього в них влетіли ще два авто, водії яких не встигли зреагувати на зіткнення. В автомобілі таксі, на який впала вантажівка, за попередніми даними, були водій та два пасажири – бабуся з онукою. Усі вони загинули.

Поранення дістали водії двох інших автомобілів, а також один із пасажирів. Поліцейські затримали 41-річного водія фури MAN, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язення.