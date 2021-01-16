«Швидкі» значно кращі за ті, що масово закуповувалися усі попередні роки

Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наприкінці минулого року отримав 8 нових автомобілів швидкої допомоги, які створені на базі Volkswagen Crafter українським виробником «Ксенко Авто Продакшн». Про це повідомили на офіційній сторінці виробника у Facebook.

За словами директора компанії Олександра Кучерявіна, ці «швидкі» вище рівнем за ті, що масово закуповувалися усі попередні роки.

«Особливість цих автомобілів у тому, що медичний салон конструювали з урахуванням потреб та побажань медиків, які брали безпосередню участь у розробці. Окремо варто відзначити якість самого шасі та використані технології для медичного салону, зокрема, шумо- та віброізоляції, теплоефективності, опалення, кріплення елементів. При цьому медичне обладнання дозволяє медикам зручно працювати з ним не тільки у «швидкій», але і за її межами. Все зроблено для комфортної та ефективної роботи медперсонала», – розповів він.

Що стосується медичного обладнання, то воно від найкращих виробників, зокрема: Zoll (США), Weinmann (Німеччина), Masimo (США), Nihon Kohden (Японія), Ferno (США), Germa (Швеція).

Своєю чергою, як розповів директор Центру Ігор Даниленко, комплектація провідним медобладнанням дозволяє медикам максимально ефективно надавати екстрену допомогу.

«Дефібрилятор має технологію імпульсу Zoll, яка зменшує травматичність серцевого м'яза. Апарат ШВЛ Weinmann Medumat Standard 2 завдяки великій кількості режимів можна використовувати як для реанімації, так і для транспортування пацієнта у лікувальний заклад. Пульсоксиметр Masimo – говорить сам за себе, бо це найточніша пульсоксиметрія у світі і вона дає точні показники навіть у важких хворих, у тому числі хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19», – сказав Даниленко.

За його словами, «швидкі» також укомплектовані портативним капнографом Masimo Emma, що дозволяє медикам контролювати ефективність проведення вентиляції поза межами «швидкої».

На презентації нових автомобілів були присутні заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, директор Українського науково-практичного центру ЕМД та МК МОЗ України Євген Мороз, директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Малютіна, та посадовці Чернігівської ОДА.

Як повідомляється, ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» розпочало серійне виробництво автомобілів швидкої допомоги у 2020 році та за підсумками минулого року вийшло на 2 місце в Україні за кількістю поставлених АШМД.

Зазначимо, що 29 грудня у Чернігові відкрили реконструйоване приміщення Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та навчально-тренувальний центр симуляційної медицини.