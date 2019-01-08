Хода звіздарів щороку відбувається у Львові

У вівторок, 8 січня, центром Львова пройшла традиційна Хода звіздарів. Головним символом цьогорічного фестивалю стала звізда «Берегиня». Біля міської шопки на площі Ринок звіздарів зустрів міський голова Львова Андрій Садовий, який спільно з учасниками фестивалю заколядував та подякував за збереження традицій, пригостивши учасників ходи пампушками. Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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