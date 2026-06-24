Аварія сталася на трасі Н-03 Житомир – Чернівці

Поблизу села Шатава Кам’янець-Подільського району туристичний автобус з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів. Про це у середу, 24 червня, повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 23 червня близько 16:45 на автодорозі Н-03 Житомир – Чернівці. За даними слідства, 46-річний житель Тернопільської області, який керував автобусом міжнародного сполучення Київ – Бургас (Болгарія), не впорався з керуванням, через що транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У салоні автобуса перебували 54 пасажири та змінний водій. Унаслідок ДТП травмувалися четверо пасажирів: троє жителів Києва віком 38, 41 та 69 років, а також 12-річна мешканка Вінницької області. Медики надали їм допомогу на місці події.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.