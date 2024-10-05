34-річний Ігор Гриб родом з Миколаївщини, служив за контрактом з 2014 року

Командування 123-ї бригади територіальної оборони проведе службове розслідування щодо обставин загибелі командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Про це 5 жовтня повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Відзначимо, у ЗМІ повідомляють, що командир батальйону вчинив самогубство на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку. Зокрема, про це пише Суспільне з посиланням на зведення з фронту, яке має у своєму розпорядженні, а також на слова одного з бійців бригади.

Військовий розповів, що востаннє він бачив командира, коли той повідомляв бригаді про заходження двох розрахунків росіян на бойові позиції ЗСУ.

«Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо», – зазначив боєць.

Наступного ранку частина військових самовільно залишили службу, інші ж почали просуватись далі. За декілька днів стало відомо про смерть комбата.

Сьогодні, 5 жовтня, на сторінці бригади заявили, що стосовно смерті проведуть службове розслідування. Там наголосили, що Ігор Гриб був відданим військовій справі та постійно піклувався про особовий склад.

«Маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригадита командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і розв’язати всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань», – йдеться у дописі.

Що відомо про комбата Ігоря Гриба

34-річний Ігор Гриб родом з Миколаївщини, служив за контрактом з 2014 року. Він брав участь у боях на Савур-Могилі, в Іловайську, в обороні Мар'їнки та Красногорівки. У 2021 році очолив 186 батальйон 123 бригади територіальної оборони, а навесні 2022 року йому надали звання підполковника.

Нагадаємо, 2 жовтня Сили оборони відвели підрозділи з Вугледару Донецької області. Окупанти, попри значні втрати, змогли скерувати резерви для здійснення флангових ударів, які виснажили оборону українських підрозділів. Тому виникла загроза оточення міста.