У водійки вилучили 15 ноутбуків Samsung Galaxy та дев’ять MacBook Apple

У пункті пропуску «Грушів-Будомєж» на кордоні з Польщею львівські митники затримали 35-річну водійку мікроавтобуса з контрабандними ґаджетами на 1,3 млн грн.

Як розповіли у Львівській митниці, 35-річна мешканка Львівщини поверталася з Польщі через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» мікроавтобусом Renault Trafic. Для проходження митного контролю жінка обрала смугу «зелений коридор», чим засвідчила, що не перемішує товарів, обов’язкових до декларування та оподаткування.

Водійка перевозила партію незадекларованих ґаджетів

Однак під час огляду авто працівники митниці виявили 15 ноутбуків Samsung Galaxy та дев’ять MacBook Apple останніх моделей. Ґаджети були в салоні серед особистих речей громадянки. За попередніми даними, вартість контрабандної техніки становить 1, 3 млн грн.

За цим фактом митники склали адмінпротокол за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України (ч. 2 ст. 471 МКУ). Товар вилучили.