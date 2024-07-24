Кошти на ремонти виділили за програмою медичних гарантій

У Чернівецькому кардіоцентрі за 24 млн грн відремонтували два відділення та поліклініку. За гроші реконструювали поліклініку, облаштували нове відділення реабілітації та оновили відділення інтенсивної терапії. Кошти на ремонти виділили за програмою медичних гарантій.

У Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному центрі, що розташований на вулиці Героїв Майдану, відкрили реконструйований корпус поліклініки, нове відділення реабілітації для пацієнтів із серцевосудинними захворюваннями та оновлене відділення інтенсивної терапії стаціонарного блоку. Гроші на ремонти заклад виділив з власних заощаджень, які вдалося заробити за програмою медичних гарантій. За 24,3 млн грн провели косметичний ремонт, закупили медичне устаткування і меблі.

«Під час ремонту замінили системи водо- та теплопостачання, двері та вікна, дотримані вимоги безбар’єрності простору. Для відділення рентгендіагностики та ультразвукових методів дослідження придбано нову УЗД-систему вартістю 3,7 млн грн», – повідомили в Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОВА в середу, 24 липня.

Додамо, що щороку в Чернівецькому кардіоцентрі стаціонарну медичну допомогу надають близько 9000 пацієнтів, з яких понад 1000 хворих з гострим інфарктом міокарда. Також проводиться більше ніж 3000 кардіохірургічних втручань. Амбулаторна медична допомога надається близько 40 тис. пацієнтам, проводять 50 тис. діагностичних та понад 230 тис. лабораторних досліджень та обстежень.

«Оскільки для хворих на серцево-судинні захворювання, зокрема гострий інфаркт міокарда, реабілітація має велике значення, у відремонтованому корпусі створили потужне реабілітаційне відділення. Тут зможемо застосовувати сучасні методики для лікування як цивільних, так і військових. Реабілітація у кардіології досить складна, вона, по суті, розпочинається ще у реанімації і пацієнт відновлюється поступово», – зазначила генеральна директорка Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру, заслужена лікарка Ірина Маковійчук.