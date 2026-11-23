Резиденція розпочне роботу з 1 грудня

У Чернівцях готують розважальну програму до Дня святого Миколая. Цьогоріч це свято припадає на неділю, 6 грудня. В обласному центрі вже приготували Буковинську резиденцію святого Миколая. Розташована вона на території музею народної архітектури та побуту за адресою вул. Січових Стрільців, 38Б.

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Резиденція розпочне роботу з 1 грудня. Вона працюватиме щодня з 10:00 до 18:00. Як зазначають організатори, на гостей чекатимуть зустріч із святим Миколаєм, святкова атмосфера та подарунки.

Вартість вхідного квитка – 350 грн (250 грн – вартість подарунка, 100 грн – вхід до музею). Відвідати резиденцію можна лише за попереднім записом за номером телефону: 095 426 55 12. Працюватиме резиденція до 20 грудня.

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Нагадаємо, резиденцію Святого Миколая в Чернівцях відкрили у грудні 2021 року. Її облаштували в хаті «Підгір’я», якій понад 120 років.

Окрім того, 26 листопада у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкриють виставку різдвяних писанок «Під різдвяною Звіздою» майстрині Наталії Рудої. Про це повідомили на сторінці музею у фейсбуці. Відкриття виставки розпочнеться о 14:00. Місце проведення – хол Чернівецького обласного краєзнавчого музею на вул. Кобилянської, 28.