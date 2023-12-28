Чоловік вистрибнув з другого поверху міського ТЦК

У четвер, 28 грудня, у Чернівцях з будівлі міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вистрибнув чоловік. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні швидкої допомоги, повідомила «Суспільному» речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук.

За словами речниці ТЦК та СП, інцидент трапився вдень 28 грудня. 43-річний чоловік з невідомих причин вистрибнув із вікна будівлі ТЦК та отримав ушкодження – які саме, наразі невідомо.

Чоловік вистрибнув з другого поверху міського ТЦК та СП, розташованого на вул. Головній, 119. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі невідомо, у якому стану перебуває чоловік. Водночас, за словами директора центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва у коментарі «Медіа-Агенції АСС», він живий та перебуває у свідомості у відділенні нейрохірургії