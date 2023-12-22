Відео на якому люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка посеред вулиці в авто «швидкої» спровокувало скандал

У Одесі місцева мешканка намагалася налякати мобілізацією свого чоловіка. Для цього вона попросила знайомого військового, який возив поранених і хворих однієї з військових бригад ЗСУ до лікарні, інсценувати «затримання» її чоловіка начебто працівниками ТЦК і СП. Про це у п’ятницю, 22 грудня, розповіли в Оперативному командуванні «Південь».

Так військові відреагували на резонансне відео, яке напередодні ввечері з’явилося в соцмережах. На ньому видно, що у житловому масиві Одеси «Райдужний» люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка в карету швидкої допомоги. Повідомлялося, що перешкодити цьому намагалася жінка, яка навіть залізла у «швидку». Після цього люди у формі відпустили обох.

Оприлюднене відео спровокувало хвилю обурення, мовляв, працівники ТЦК вже використовують закуплені реанімобілі для затримання «ухилянтів». Організації United Ukraine Fellowship (UUF), наклейка якої була на задніх дверях автомобіля «швидкої», запевнила, що не передавала жодного автомобіля центрам комплектації, і лише винятково бойовим підрозділам та медичним установам.

Своєю чергою в Одеському ТЦК і СП повідомили, що за даними фактом розпочали перевірку і пообіцяли покарати винних.

«За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка», – йшлося в повідомленні.

Однак уже у п’ятницю, 22 грудня, командування «Південь» повідомило, що інцидент на відео є насправді витівкою місцевої мешканки, яка хотіла покарати чоловіка за розлучення і суперечку через розподіл майна. Намагаючись налякати мобілізацією свого чоловіка вона вмовила на це свого знайомого військового, який віз у «швидкій» поранених і хворих однієї з бригад до лікарні та по дорозі затримав її чоловіка. У цьому йому допомагали інші військові зі швидкої.

«Військовий піддався вмовлянням жінки і під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту», – йдеться у повідомленні.

У командуванні «Південь» зазначили, що водій «швидкої» хоч і є військовим, але не є представником ТЦК. Тепер на усіх військових учасників інциденту чекає детальна перевірка.

«Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення», – наголосили в ОК «Південь». У відомстві також зазначили, що спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.