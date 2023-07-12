Для реставрації вже замовили проектно-кошторисну документацію

У Чернівцях міська влада планує відновити 19 могил українських діячів, які пов'язані з історією Буковини. Надгробні пам'ятники над самими похованнями віднесенні до пам'яток місцевого значення. Міська рада вже замовила проєктно-кошторисний документацію на кожен об'єкт.

Могили українських діячів розташовані на території християнського кладовища «Заповідник». Наразі вони перебувають у занедбаному стані, тому у Чернівецькій міській раді задумали цього року відновити пам'ятники над похованнями. Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради вже замовив проєктно-кошторисну документацію на реставрацію. Загалом на це витратили понад 90 тис. гривень з міського бюджету, повідомляється на сайті Prozzoro.

Пакет документів для одного об'єкту вартує 4 803 гривні. Виготовлятиме проєктно-кошторисний документацію для всіх могил філія Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в Чернівецькій області. Наразі документація проходить оцінку в спеціалістів. Після отримання експертного звіту буде відома вартість цих робіт, а також їх початок, повідомила Суспільному. Чернівці директорка міського департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Людмила Свирида.

Загалом серед могил, які планують відреставрувати, є посол австрійського парламенту, делегат Української національної ради ЗУНР Антін Лукашевич, живописець Корнелій Дзержик, український письменник та композитор Сидор Воробкевич, український поет, молодший брат Сидора Воробкевича, Григорій Воробкевич, педагогічний та громадський діяч, публіцист, письменник, член Української національної ради ЗУНР Іларій Карбулицький. Також на кладовищі «Заповідник» є могили Івана Дутки — українського артиста, співака, О. Оробко, Миколи Ісопенка — українського скульптура родом з Задубрівки, О. Яворського, Тодора Іваницького — учителя, громадського та політичного діяча Буковини, Володимира Залозецького, Михайла Догомилі — представника надзвичайної дипломатичної місії Української народної республіки в Румунії під час визвольної війни, К.І. Калужняцького, Андрія Кадайського — інтенданта Української галицької армії, К. Козака, Володимира Ясеницького-Корнича — українського діяча на Буковині, І.П. Максимовича, В.М. Тотосекула.