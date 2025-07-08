Установки куплять додатково до чотирьох існуючих

У Чернівцях планують додатково закупити ще дві когенераційні установки, які виробляють електрику і тепло. Загалом на втілення цього проєкту передбачено 117 млн грн, частину з яких покриє держава. Наразі в Чернівцях є чотири когенераційні установки, одна з яких вже під’єднана до тепломережі.

Про можливість закупити додатково ще дві когенераційні установки повідомили в Чернівецькому міському департаменті інфраструктури, передає «Суспільне.Чернівці». Заявку на купівлю розмістили на урядовій платформі DREAM, де публікують інфраструктурні проєкти, що потребують фінансування.

На проєкт погодили фінансування з державного бюджету у розмірі 90 млн грн. У 2025 році з цієї суми виділять 60 млн грн, ще 27 млн грн виділять з бюджету Чернівецької громади як співфінансування. Решту грошей нададуть вже в наступному році.

За виділені кошти в місті планують купити, змонтувати та під'єднати установки до великих котелень. Зараз для цього розробляють проєктно-кошторисну документацію, а згодом проведуть тендер. Нові установки планують придбати до кінця року. Вони допоможуть додатково виробляти електрику та тепло для будинків і комунальних установ. Загалом, одна когенераційна установка може виробляти 1,5 мВт електрики та стільки ж тепла щогодини.

Додамо, що в Чернівцях вже є чотири когенераційні установки. Ці системи місто отримало безплатно, як допомогу в рамках різних грантів у межах співпраці з GIZ та USAID. Одна установка вже розпочала свою роботу минулого опалювального сезону. За підрахунками спеціалістів завдяки її роботі вдалось зекономити 18,7 млн грн. Наразі в місті монтують ще одну установку, а ще дві когенераційні установки надійшли в обласний центр в червні 2025 року.