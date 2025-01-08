На місці вже залили основу для фундаменту

В Чернівцях для лікарні швидкої допомоги та обласної дитячої клінічної лікарні почали зводити резервну котельню. На місці вже залили основу для фундаменту. Котельня додатково забезпечуватиме теплом два медзаклади, коли основне джерело теплопостачання через різні причини буде відключене.

Про будівництво мобільної системи резервного теплопостачання для Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги та Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні повідомили в Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОВА.

У відомстві зазначили, що встановлення локальної котельні забезпечить безперебійне теплопостачання у разі непередбачених ситуацій під час опалювального сезону, підвищить якість медичних послуг, створить комфортні умови для пацієнтів у холодний період.

Наразі на території поруч з двома закладами вже залили фундамент під споруду, повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Він також зазначив, що мобільну котельню побудують за сприяння МОЗ України. Гроші на це виділяють з державного бюджету.



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