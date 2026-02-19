Місце аварії на трасі Матешево – Колашин, 18 лютого 2026 рік

У Чорногорії 21-річний громадянин України В.С., керуючи BMW, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з автомобілем із кортежу прем’єр-міністра країни Мілойка Спаїча. Про це увечері 18 лютого повідомив канал RTCG.

Аварія сталася на трасі Матешево – Колашин неподалік села Скрбуша близько 16:30 (17:30 за київським часом). За інформацією поліції, водій BMW рухався з боку Подгориці. На ділянці дороги з суцільною лінією розмітки він з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення зі службовим Mercedes.

У момент зіткнення в службовому авто перебували троє поліцейських. Усі вони зазнали травм і були доставлені в медзаклад. Рух транспорту на цій ділянці тимчасово перекривали для проведення слідчих дій.

«Хочемо зазначити, що охоронювана особа перебувала не в зазначеному автомобілі, а в іншому автомобілі з кортежу», – заявила поліція.

Поліція уточнила, що, за попередньою інформацією, зіткнення сталося через те, що водій BMW перетнув суцільну лінію розмітки, проте остаточні причини ДТП встановить слідство.