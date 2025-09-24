Олег Хижняк очолив дитячий санаторій «Електронік» у 2021 році

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у декларації директора дитячого санаторно-оздоровчого комплексу «Електронік – Рівне» Олега Хижняка. Посадовець приховав інформацію про наявність будинку та заборговані дружиною гроші – загалом йдеться про 12,8 млн грн. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомила 23 вересня пресслужба НАЗК, під час перевірки декларації про доходи директора дитячого санаторію Олега Хижняка за 2022 рік правоохоронці виявили, що посадовець не вказав:

наявність недобудованого житлового будинку у Рівному площею 375 м2, розташованого на його земельній ділянці вартістю 8,2 млн грн;

фінансове зобов’язання дружини у розмірі 170 тис. доларів, що еквівалентно 4,6 млн грн.

Загалом Олег Хижняк приховав інформацію про фінансове становище на понад 12,8 млн грн. Йому оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з тимчасовим відстороненням від посади.

Згідно з даними з відкритих джерел, 47-річний Олег Хижняк – відомий у Рівному ресторатор, власник кількох закладів громадського харчування. У 2008 році був кандидатом на посаду міського голови Рівного, але програв. На останніх виборах балотувався до міськради Рівного від політпартії «Рівне разом» (команда нинішнього секретаря міськради Віктора Шакирзяна), але також програв. Очолив дитячий санаторій «Електронік – Рівне» у 2021 році.

Додамо, що 11 серпня 2025 року прокуратура Рівненської області повідомляла про викриття директора санаторію, проте на той момент було відомо лише про приховування будинку за 8 млн грн. Як уточнила ZAXID.NET речниця прокуратури Оксана Жужельська, під час розслідування правоохоронці виявили ще й заборговані дружиною 4,6 млн грн.