Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області Валерія Белеця. Посадовець приховав інформацію про майно на 3,1 млн грн. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомила 11 вересня пресслужба НАЗК, під час перевірки декларації про доходи Валерія Белеця за 2023 рік правоохоронці виявили, що експосадовець приховав:

дві земельні ділянки (930 м 2 та 915 м 2 ) у Рівному, отримані у подарунок від дружини, ринкова вартість яких становить понад 3,17 млн грн;

дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі – ці самі земельні ділянки;

дохід дружини від виплати частки у статутному капіталі ТОВ «Вілар-Трейд» після виходу зі складу його учасників.

За даними слідства, у 2023 році Валерій Белець та його дружина Наталія стали засновниками ТОВ «Вілар-Трейд», компанії, пов’язаної з контрабандою через окуповані території Донбасу у 2019 році. Дружина експосадовця перебувала у складі засновників товариства лише один день, після чого отримала у власність дві земельні ділянки в рахунок частки статутного капіталу.

За фактом недостовірного декларування (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України) правоохоронці розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф або до двох років обмеження волі.

Додамо, що Валерій Белець працював у регіональному сервісному центрі МВС у Рівненській області з 2016 по 2023 роки.