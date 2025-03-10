За скоєне водію загрожує від 850 грн штрафу до року виправних робіт

У Дніпрі водій Tesla збив та протягнув військовослужбовця ТЦК на капоті під час перевірки військовозобов’язаних. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Там розповіли, що вранці 10 березня група співробітників районного ТЦК та СП разом з поліцейськими виявили двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку.

Невдовзі до місця події під’їхав водій Tesla, який представився керівником порушників. Він не мав при собі жодного військово-облікового документа та поводився агресивно, стверджують у ТЦК.

«Він (водій – ред.) наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції. Реагуючи на це, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень», – ідеться в повідомленні.

В обласному ТЦК та СП зазначили, що військовий перебуває у медзакладі, його життю нічого не загрожує. Тяжкість травм постраждалого встановлять під час медичного дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Водієві Tesla загрожує від 850 грн штрафу до року виправних робіт.

Зазначимо, удень в Telegram-каналах Дніпра з’явилось відео цього інциденту.