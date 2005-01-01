У Дрогобицькому районі згорів гараж та три транспортні засоби

30 березня у Дрогобицькому районі внаслідок пожежі згорів дерев’яний гараж, автомобіль та два мотоцикли, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Виклик до рятувальників надійшов о 02:25 про пожежу на вул. Франка у селищі Підбуж Дрогобицького району. Зайнявся дерев’яний гараж розміром 10×4 м.

Полум’я швидко поширилось дерев’яними конструкціями. Тож гараж, автомобіль та 2 мотоцикли згоріли.

Пожежники не дали перекинутись полум’ю на три сусідні будівлі.

Ніхто з людей не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється.