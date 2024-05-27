У селі Слобідка-Кульчієвецька сталася смертельна ДТП

У суботу, 25 травня, у селі Слобідка-Кульчієвецька Кам'янець-Подільського району сталася ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинула 67-річна жінка. Про це повідомили в прес-службі поліції Хмельниччини.

Аварія на трасі Кам’янець-Подільський – Стара Ушиця сталася близько 11:00. За інформацією правоохоронців, 67-річний водій Citroen Berlingo зіткнувся з автомобілем ЗАЗ під керуванням 45-річного кам’янчанина.

«У результаті 67-річна пасажирка автомобіля ЗАЗ від отриманих травм загинула на місці події. Поліцейські наразі з’ясовують, хто був винуватцем ДТП», – зазначають у прес-службі поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.