Поблизу села Улянівка вантажівка в'їхала у бік легковика і відкинула його на узбіччя

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд вирок водію КамАЗ за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув 55-річний водій Mercedes-Benz 108D. За скоєне обвинуваченому призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 16 травня, аварія поблизу села Улянівка Гуменецької громади сталася 4 жовтня 2023 року. Петро Дудко, який перебував за кермом автомобіля КамАЗ, під час виїзду із другорядної дороги на головну, не пропустив Mercedes-Benz 108D під керуванням 55-річного місцевого жителя. Унаслідок зіткнення бус з’їхав у кювет, а його водій отримав тяжкі травми, від яких помер ще до приїзду медиків.

У суді Петро Дудко свою вину визнав і розкаявся. Пояснив, що того дня їхав по пісок в село Ріпенці. Коли опинився на перехресті, то пропустив дві вантажівки, після чого нібито не помітив бус і рушив далі. Одразу після зіткнення він викликав «швидку» та поліцію.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Кадиївці Хмельницької області, працює водієм у ТзОВ «Подільська будівельна індустрія», одружений, раніше судимий не був.

Суддя Ксенія Шульга визнала Петра Дудка винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), втім звільнила від основного покарання й призначила три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.