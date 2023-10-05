Вантажівка в'їхала у бік легковика і відкинула його на узбіччя

Неподалік Кам’янця-Подільського 55-річний водій вантажівки спричинив смертельну аварію. Чоловік в’їхав у Mercedes, внаслідок чого загинув 55-річний водій легковика.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 11:50 у середу, 4 жовтня, поблизу селі Улянівка, що за декілька кілометрів від Кам’янця-Подільського.

«Водій вантажівки КамАЗ допустив зіткнення із автомобілем Merсedes-Benz 108D під керуванням 55-річного жителя Кам’янця-Подільського. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці», – описують обставини аварії у поліції.

На фотографії з місця аварії видно, що вантажівка в’їхала у бік автомобіля, внаслідок чого його відкинуло на узбіччя.

Правоохоронці затримали водія КамАЗа. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Водієві вантажівки загрожує від трьох до восьми років тюрми.