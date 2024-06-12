ДТП трапилась 12 червня біля села Вирів Львівського району

На Львівщині автомобіль ВАЗ зіткнувся з вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП 58-річний водій легковика загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 12 червня, близько 9:00 неподалік села Вирів Львівського району. На трасі Великосілки – Куликів 37-річний водій вантажівки MAN зіткнувся з легковиком ВАЗ 2109, за кермом якого був 58-річний мешканець Львівського району.

Унаслідок автозіткнення водій ВАЗ загинув на місці. Поліцейські вставновлюють обставини аварії та готують відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. За вчинене винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі.