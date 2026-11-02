Момент падіння та вибуху літака у Флориді

У США у штаті Флорида сталася авіакатастрофа з приватним літаком, який летів на Багами. В авіарії загинули девʼятеро людей, які перебували на борту, повідомило у понеділок, 2 листопада, Associated Press.

Авіакатастрофа сталася 1 листопада у районі Південної Флориди. Літак, який вилетів із Міжнародного аеропорту «Остін-Бергстром» у Техасі та прямував на Багами, впав біля проїзної частини.

Пілоти повідомили про турбулентність, обмерзання та опади на висоті близько 11 км. Потім літак увійшов у піке та набрав швидкість близько 500 км/год. Ця швидкість перевищувала його проєктні обмеження.

Пілот оголосив надзвичайну ситуацію та подав сигнал лиха. Літак різко нахилився праворуч, перш ніж врізатися в землю

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На відео, оприлюднених очевидцями аварії, видно, як літак на величезній швидкості врізається у землю біля автодороги. Міністр транспорту Шон Даффі повідомив, що розбився літак Learjet 60.

Зазначимо, це вже друга авіакатастрофа за останній тиждень в США. Зокрема, 29 жовтня у штаті Орегон зіткнулися два вертольоти. В одному з вертольотів була 22-річна інструкторка з польотів та британський курсант-пілот. Внаслідок зіткнення усі, хто перебував на бортах, загинули.