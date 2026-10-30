Один зі знищених в аварії вертольотів

У США в штаті Орегон сталася авіакатастрофа за участі двох вертольотів. Вони зіткнулися в повітрі, усі, хто були в вертольотах, загинули, повідомило 30 жовтня CNN.

Аварія сталася 29 жовтня в окрузі Ямгілл, на північному заході штату Орегон. За даними управління шерифа округу, уламки вертольотів виявили на полі біля аеропорту МакМіннвілль за близько 65 км від Портленда.

За даними слідства, у повітрі зіткнулися Robinson R-22, який виконував навчальний політ, та Airbus AS350, який виконував технічне обслуговування. Один із гелікоптерів експлуатувався компанією Jerry Trimble Helicopters, школою підготовки пілотів та службою прокату гелікоптерів для приватних рейсів.

Зазначається, що в першому вертольоті перебувала 22-річна інструкторка польотів з Техасу Медді Аасбо, а також курсант-пілот з Великої Британії. Його імʼя не розголошується до повідомлення родичів. Другим вертольотом керував 38-річний Тайлер Стердевант зі штату Орегон.

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Усі вони загинули внаслідок зіткнення.

Один з розбитих вертольотів / Фото офісу шерифа округу Ямгілл

Нагадаємо, на початку вересня у Маямі вантажний літак Amazon влетів у стоянку за злітно-посадковою смугою. Внаслідок атаки загинули щонайменше пʼятеро людей.