Інцидент стався на вул. Княгинин

У вівторок, 18 листопада, в Івано-Франківську під час втечі від патрульних водій BYD зіткнувся з п’ятьма автомобілями. Правоохоронці затримали порушника, який перебував у розшуку за порушення військового обліку.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, інцидент стався на вул. Княгинин. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що 45-річний водій перебуває у розшуку за статтею 210 КУпАП (ухилення від обліку або проходження мобілізаційної підготовки).

«Чоловік намагався втекти, щоб уникнути відповідальності, та зіткнувся з пʼятьма автомобілями. Потерпілих немає», – зазначили у поліції.

У патрульній поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що під час втечі водій BYD зіткнувся з Chevrole, Renault , Hyundai, Opel Vectra та Volkswagen Passat.

На втікача склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу або іншого майна). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу або позбавлення права керування авто на строк до одного року.