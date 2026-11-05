Після реконструкції тут має з'явитися багатофункціональний комплекс

В Івано-Франківську розпочали реконструкцію будівлі найбільшого кінотеатру міста. Частину будівлі знесли, у ній мають з’явитися приміщення для торгівлі, підземний паркінг та група кінотеатрів малого формату.

Йдеться про колишній кінотеатр «Космос», розташований на вул. Незалежності, 97. Заклад припинив роботу у квітні 2025 року, а будівля перейшла до нового власника – місцевого бізнесмена Костянтина Бородайка.

«Після реконструкції “Космос” стане багатофункціональною будівлею. Проєкт передбачає кінотеатри малого формату на верхньому рівні. Це дасть змогу одночасно показувати різні фільми, міксувати масовий, фестивальний та дитячий контент, працювати гнучкіше. Також з’являться заклади громадського харчування, торгові та сервісні приміщення на нижніх поверхах, підземний паркінг і укриття», – розповідав підприємець «Галці».

Фото «Галки»

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За словами Бородайка, спочатку інвестор розглядав варіант масштабнішої забудови, однак під час погодження документації мерія не дозволила виходити за межі наявної будівлі.

У четвер, 5 листопада, Postimpreza оприлюднила фото з будівельного майданчика. На них видно, що частину будівлі кінотеатру знесли.

Замовником будівництва є Світлана Бородайко, а генеральним підрядником – ПП «Західконтинент». За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія зареєстрована у 2002 році в Івано-Франківську, належить Павлу Бородайку.

Що відомо про Костянтина Бородайка

У 2006–2010 роках Костянтин Бородайко був депутатом Івано-Франківської обласної ради від «Нашої України». У грудні 2010 року на нього скоїли замах – невідомі кілька разів вистрелили в авто підприємця, поранивши Бородайка в ногу.

Родина бізнесмена придбала низку культових будівель у місті, серед яких – кам’яниця на площі Ринок та Станіславівська броварня, процес реконструкції яких супроводжувався скандалами.

Також Бородайкам належить кінотеатр «Трембіта». У листопаді 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова відмовив у позові підприємству «Прикарпаттурист», яке просило скасувати рішення Івано-Франківської облради та наказ Мінкульту про занесення кінотеатру до переліку об’єктів культурної спадщини. Компанія намагалася вилучити кінотеатр «Трембіта» з-під охорони держави, щоб зробити його реконструкцію.