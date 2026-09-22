У четвер, 24 вересня, у Хмельницькому проводитимуть планову промивку та дезінфекцію водопровідних мереж. Роботи триватимуть з 08:30 до 17:00. Про це повідомила пресслужба «Хмельницькводоканалу».

Для знезараження води використовуватимуть гіпохлорит натрію. Протягом дня працівники лабораторії контролюватимуть рівень залишкового хлору у водопровідній мережі міста.

«Ми знезаражуємо воду гіпохлоритом натрію. Звучить складно, проте насправді це безпечний реагент, який виготовляється зі звичайної кухонної солі», – зазначили в комунальному підприємстві.

Під час промивки на вулицях можуть з’явитися потоки води. У водоканалі пояснюють, що це контрольований процес: спочатку воду випускають, щоб заповнити мережі гіпохлоритом, а потім спускають її разом із реагентом для промивки труб.

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Під час робіт із труб також може вимиватися іржа. Більшу частину такої води спускатимуть через пожежні гідранти та засувки, однак частина забруднень може потрапити у внутрішні мережі будинків. У «Хмельницькводоканалі» радять після 16:00 відкрити кран на кілька хвилин, щоб спустити воду.

Також мешканцям рекомендують тимчасово зняти домашні фільтри на час промивки. Вода з підвищеним вмістом гіпохлориту може пошкодити мембрани фільтрів, а картриджі – увібрати запах реагенту.