У центрі Хмельницького облаштували понад 250 нових паркомісць
Паркування коштуватиме 15 грн за годину
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У центральній частині Хмельницького з 1 жовтня запрацюють два нові платні майданчики для паркування. Вони розташовані на вулицях Вайсера та Староміській. Вартість паркування становитиме 15 грн за годину. Про це у понеділок, 14 вересня, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук.
Нові паркомісця розташовані за такими адресами:
• вул. Вайсера (від вул. Володимирської до вул. Кам’янецької) – 120 паркомісць (12 місць для людей з інвалідністю);
• вул. Староміська (від вул. Грушевського до вул. Кам’янецької) – 131 паркомісце (14 місць для людей з інвалідністю).Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Майданчики працюватимуть щодня з 08:00 до 20:00. Вартість паркування становитиме 15 грн за годину.
Оплатити паркування можна карткою або готівкою через платіжні термінали City24 за такими адресами:
вул. Староміська:
- вул. Староміська, 48 – магазин «М’ясний маркет»;
- вул. Староміська, 29 – автостанція №3.
вул. Вайсера:
- вул. Вайсера, 17/2 – магазин «Щодня»;
- вул. Соборна, 15 – магазин «Аврора».