Паркувальні майданчики на вулиці Староміській

У центральній частині Хмельницького з 1 жовтня запрацюють два нові платні майданчики для паркування. Вони розташовані на вулицях Вайсера та Староміській. Вартість паркування становитиме 15 грн за годину. Про це у понеділок, 14 вересня, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук.

Нові паркомісця розташовані за такими адресами:

• вул. Вайсера (від вул. Володимирської до вул. Кам’янецької) – 120 паркомісць (12 місць для людей з інвалідністю);

• вул. Староміська (від вул. Грушевського до вул. Кам’янецької) – 131 паркомісце (14 місць для людей з інвалідністю).

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Майданчики працюватимуть щодня з 08:00 до 20:00. Вартість паркування становитиме 15 грн за годину.

Оплатити паркування можна карткою або готівкою через платіжні термінали City24 за такими адресами:

вул. Староміська:

вул. Староміська, 48 – магазин «М’ясний маркет»;

вул. Староміська, 29 – автостанція №3.

вул. Вайсера: